اعتقال لصوص سرقوا مشاركين بإحياء ذكرى وفاة الخميني في إيران

أعلنت شرطة استخبارات العاصمة الإيرانية طهران، الاثنين، اعتقال 32 لصاً، بينهم امرأتان، بعد إقدامهم على سرقة المشاركين في مراسم إحياء ذكرى وفاة الخميني.

وأقيمت المراسم، التي شارك فيها آلاف الإيرانيين، في ضريح مؤسس النظام الإيراني، جنوب طهران، وشهدت إلقاء المرشد علي خامنئي خطاباً.

وقال الجنرال علي ولي بور جودرزي، لوكالة أنباء "برنا" الحكومية: "اعتقلت الشرطة 32 شخصاً، وتم إعادة 12 هاتفاً مسروقاً لأصحابها".

وأشار رئيس شرطة استخبارات طهران إلى أنه تم تسليم 3 أطفال مفقودين إلى ذويهم من قبل ضباط شرطة الاستخبارات في طهران.