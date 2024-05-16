ليالي دهراب تكشف حقيقة انسحابها من مسرحية "صنع في الكويت"

تداول نشطاء مقطع فيديو من لقاء حواري للفنانة ليالي دهراب تشرح فيه ملابسات خروجها من مسرحية "صنع في الكويت"، نافية أن تكون انسحبت أو بادرت بالخروج أو أنها أوقعت صناع المسرحية في مأزق أو أسهمت في قطع رزق أحدهم.

وقالت دهراب "شنو سويت؟ هم قالوا لي روحي ..أنا لم انسحب".

وأكدت ليالي أنها مرضت بعد أيام من عرض المسرحية المتتالي، فطلبت إجازة، وبعد أن تحسنت حالتها وأرادت العودة، أخبرها مدير أعمالها أن صناع المسريحة تخلوا عنها.

وشددت ليالي على أنها لا يمكن أن تخذل جمهورها أبدًا، وأي كلام غير ذلك هو كذب، مضيفة أنها شاركت في العمل أصلًا من أجل الجمهور، وأنها على استعداد لتقديم أي شخصية ضمن أي سياق ومهما كانت ملابسات العرض "من أجل عيون الجمهور" على حد تعبيرها.

وأوضحت الفنانة الكويتية أنها شعرت بالحيرة من سبب الاستغناء عنها، مشيرة إلى أنها لا تعرف إن تم الأمر بسبب قيمة أجرها أو ارتباطاتها الأخرى.

وختمت ليالي حديثها قائلة: "حسبي الله ونعم الوكيل".