العثور على عظام طفلين بمنزل أمريكية بعد وفاتها

كليفلاند - قالت الشرطة الأمريكية إنه تم العثور على عظام طفلين بمنزل متنقل لأمريكية بعد وفاتها في ولاية أوهايو في نوفمبر/ تشرين الثاني.

وذكر ستيفن وايلدر قائد شرطة نورث كانتون إنّ ابن المتوفية وابن عمه عثرا على العظام في خزانة للأحذية بالمنزل وأنّ الخبراء سيقومون بفحصها لتحديد عمر الطفلين والتعرف على هويتهما من خلال فحص الحمض النووي (دي.ان.ايه).

وقال وايلدر "بالنظر إلى حالة العظام يبدو أنها وضعت هناك لفترة طويلة. لا نعلم ما إذا كانت الفترة خمس سنوات أو خمسين عاماً. قد يستغرق الأمر عدة أسابيع أو أشهر قبل أن نعرف."

وذكر وايلدر أنّ الأمريكية واسهما جوديث شومار (66 عاماً) ماتت بشكل طبيعي. وقال إنّ ابنها الذي يعيش في كاليفورنيا وعمره 41 عاماً أبلغ الشرطة أنه لم يكن على اتصال دائم بأمه منذ أن ترك المنزل عندما كان عمره 18 عاما.

وقال وايلدر إنّ شومار عاشت لخمس سنوات في المنزل المتنقل.

وأضاف أنّ ابنها وابن عمه كانا يجمعان متعلقات شخصية من المنزل عندما فتحا خزانة الأحذية ووجدا ما يبدو كجمجة صغيرة وعظام فخذ ملفوفة بملاءة ممزقة وكيس من البلاستيك.

وقال إنّ ابنها أبلغ الشرطة أنه ساعد أمه في نقل الخزانة إلى المنزل قبل خمس سنوات. وأضاف أنه ظل على اتصال بها هاتفيا وأنه شعر بالذعر عندما عثر على العظام.

وذكر وايلدر أنّ مكتب الطب الشرعي في مقاطعة ستارك خلص إلى أنّ ما كان في الخزانة هي بقايا عظام لطفلين. وأضاف أنّ مكتب الطب الشرعي طلب الاستعانة بخبراء في علم الانسان لأنه لا يملك معدات ضرورية لفحص الرفات.