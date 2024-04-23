مايا دياب: عائلة فيروز رفعت دعوى قضائية ضدّي.. وأعشق زياد الرحباني

كشفت الفنانة اللبنانية مايا دياب، عن سبب خلافها مع زياد الرحباني، والفنانة الكبيرة فيروز، مشيرة إلى أن العائلة رفعت دعوى قضائية ضدها؛ لأنها قدمت أغاني لفيروز خلال إحدى المناسبات الوطنية في لبنان.

وأضافت مايا دياب متحدثة عن خلافها مع زياد الرحباني، خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامية جومانا بوعيد "حقوق زياد وصلت له من طرفي، بعد أن تعاونت معه في 6 أعمال فنية بينها ديو غنائي جمع بيننا عنوانه "وقفنا الشعور" ولكن لم ينشر أي شيء منها حتى الآن".

وأضافت مايا: "أنا لا أحب زياد الرحباني.. أنا أعشقه".

وعن سبب الخلاف أوضحت دياب "الخلاف حصل بسبب تأديتي أغاني السيدة فيروز، وزياد لا يحق له أن يأخذ موقفا مني بسبب هذا الموضوع، لأنني دفعت كامل المستحقات المادية، بالإضافة إلى أنني غنيت الأغاني في مناسبة وطنية، ولم يتم تصوير أو عرض هذه الحفلة على أي منصة بقصد الربح المادي".

وبسؤالها عن مبادرتها بالصلح والاتصال بزياد الرحباني أكدت أنها ستتخذ الخطوة قريبا لأنه قامة فنية كبيرة.

وكانت الفنانة مايا دياب تعرضت لهجوم من أسرة الرحباني، بسبب تقديمها لأغاني السيدة فيروز في الحفل الذي أقيم بمناسبة ذكرى مرور أربعين يوما على انفجار بيروت، مدعين أنها لم تأخذ الموافقة منهم.