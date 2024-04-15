ما حقيقة صورة المسيرة الإيرانية العالقة بأسلاك كهرباء في الأردن؟

وكان هناك العديد من الصور والفيديوهات التي انتشرت لسقوط المقذوفات على الأراضي الأردنية دون أن تلحق ضرراً بأحد أو حتى بالممتلكات العامة، بعد أن أكدت السلطات الأردنية بأنها اعترضت "أجساماً طائرة" اخترقت أجواء الأردن ليل السبت-الأحد أثناء الهجوم بالصواريخ والمسيرات الذي شنته إيران على إسرائيل.

وتبين بعد التحري والتدقيق أن الفيديو والصور التي تناقلها النشطاء والتي قيل إنها لمسيرة إيرانية علقت في أسلاك كهرباء على الحدود الأردنية العراقية خلال الهجوم غير صحيح، وأنها في الحقيقة منشورة قبل شهرين على أنها لطائرة علقت في بلدة سورية.