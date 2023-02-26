ما حقيقة الاعتداء على قبر معاوية في دمشق؟

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية مقطع فيديو يزعم تهجم نساء على قبر الصحابي معاوية ابن أبي سفيان في العاصمة السورية دمشق.

ويأتي ذلك وسط الجدل الدائر حول مسلسل معاوية المتوقع عرضه خلال شهر رمضان.

ويبدو لافتًا إعادة تداول مثل هذا الفيديو رغم أنه قديم وتم نشره العام الماضي بزعم أنه قبر يزيد بن معاوية.

ويظهر المقطع سيدات يضربن بـ "أحذيتهن" القبر المزعوم؛ ما تسبب بتفاعل واسع من قبل المعلقين.

وتقول ماريا معلوف على حسابها في "تويتر": "اعتداء سافر على قبر الصحابي معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه".

وتساءل آخر قائلا: " ما هذه العدوانية السافرة وعلى مَن ؟!".