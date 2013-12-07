عاصفة ثلجية تقطع الكهرباء وتعطل حركة الطيران جنوب أمريكا

تكساس- استمر تساقط الثلوج على مناطق واسعة في جنوب الولايات المتحدة وخاصة في ولايتي تكساس وإركنسو السبت مما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن مئات الآلاف من السكان بعد أن تسببت عاصفة ثلجية في إغلاق الطرق وتأخير العديد من رحلات الطيران.

واضطر ما يزيد على 3300 مسافر إلى النوم في مطار دالاس فورت وورث، حيث لم يتمكن العمال به إلا من تنظيف إثنين من مدارجه السبعة.

وقال مطار دالاس فورت وورث إن شركات الطيران ألغت إقلاع ما يزيد على 350 رحلة من المطار كانت مقررة السبت.

وفي ذروة العاصفة ذكرت شركة أونكور لتوزيع الكهرباء أن هناك نحو 267 ألف حالة انقطاع للكهرباء وقعت في تكساس غير أن عددها انخفض إلى حوالي 130 ألف حالة.

وعبرت الشركة عن أملها في إعادة التيار الكهربائي لجميع عملائها تقريبا الأحد.

وتوقع خبراء الأرصاد الجوية استمرار درجات الحرارة ما دون الصفر مع استمرار تساقط الثلوج في المنطقة حتى الأحد، ويصل سمك طبقات الثلج إلى ثلاث بوصات في مدينة دالاس، وألغت المدينة بالفعل سباق ماراثون كان من المقرر تنظيمه الأحد.

ومن المتوقع أن يصل الطقس البارد إلى المنطقة الشمالية الشرقية الأحد ويستمر حتى الإثنين.