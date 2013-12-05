صور.. بريطانية تعيش فترة الحمل بعد تناول كل وجبة

إرم – (خاص) من وائل محمد

تعاني فتاة بريطانية تدعى راشيل وتبلغ من العمر 15 عاماً من مرض نادر وغريب يجعل بطنها ينتفخ بشدة بعد تناول كل وجبة.

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية تقريراً مفصلاً عن الفتاة حيث أكدت أنّ كل من يشاهد راشيل بعد كل وجبة تتناولها يظن أنها حامل بسبب الإنتفاخ الشديد الذي يصيبها في بطنها وهو ما يجعلها تشعر بضيق شديد.

وأشارت الصحيفة أنّ الأطباء يظنون أنّ راشيل تعاني من التصاقات في الأنسجة الليفية والعصبية في أمعائها تسبب آلاماً شديدة وانتفاخا واضحا فى البطن، وترقد الفتاة حاليا في إحدى المستشفيات انتظاراً لإيجاد علاج مشكلتها سواء بالتدخل الجراحي أو العلاج الطبيعي.