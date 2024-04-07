اعترافات تفصيلية "صادمة" للمتهم في واقعة "فتاة الميكروباص"

وأوضح السائق أنه هرب من المكان مسرعا خوفا من انكشاف أمره والقبض عليه، لتأمر النيابة العامة السبت، بحبسه على ذمة القضية.

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على المتهم مختبئا في إحدى الشقق السكنية بمنطقة التجمع الأول، بعد ورود بلاغ لها من فتاة تتهمه بمحاولة اختطافها والاعتداء جنسيا عليها، وأمرت بإجراء تحليل له لبيان إن كان يتعاطى مواد مخدرة أم لا.

وخلال المحضر الذي تقدمت به الفتاة للشرطة، أكدت أنها قفزت من السيارة بعد شكّها في محاولة اختطافها من قبل السائق، لقيامه بدخول شوارع جانبية تخلو من المارة بعيدة عن الطريق الرئيسي، وطلبها منه أن ينزلها من السيارة، الأمر الذي لم يلق لها السائق بالا، فاضطرت للقفز من السيارة.

وتأتي هذه الواقعة بعد فترة قصيرة من واقعة حبيبة الشماع المعروفة بواقعة "فتاة الشروق"، التي قفزت من سيارة تابعة لإحدى التطبيقات الذكية، بعد محاولة السائق الاعتداء عليها، لتلفظ أنفاسها الأخيرة بعد أيام من الواقعة.