اعترافات تفصيلية "صادمة" للمتهم في واقعة "فتاة الميكروباص"
اعترف سائق الميكروباص المتهم بمحاولة الاختطاف والاعتداء على فتاة تدعى "بثينة هاشم" المعروفة إعلاميا باسم "فتاة الميكروباص"، بارتكابه للواقعة بعدما "احلوت في عينه"، بحسب اعترافه.
وكشف المتهم تفاصيل الواقعة أمام النيابة العامة بالقاهرة أمس السبت، حيث أشار إلى أن الفتاة استقلت السيارة من منطقة مصر الجديدة متجهة إلى منطقة العباسية، وبعد فترة نزل جميع الركاب لتبقى الفتاة وحيدة بالسيارة، الأمر الذي جعل الشيطان يلعب برأسه، خاصة وأن الفتاة كانت شديدة الجمال، بحسب قوله.
وأضاف السائق أنه قرر الدخول في شوارع جانبية بحجة أن الطريق مزدحم وسيدخل من طريق مختصر، حتى يختلي بها ويغتصبها، إلا أن الفتاة شعرت بالقلق وقفزت من السيارة قبل بوابات الشروق بـ 500 متر تقريبا.
وأوضح السائق أنه هرب من المكان مسرعا خوفا من انكشاف أمره والقبض عليه، لتأمر النيابة العامة السبت، بحبسه على ذمة القضية.
وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على المتهم مختبئا في إحدى الشقق السكنية بمنطقة التجمع الأول، بعد ورود بلاغ لها من فتاة تتهمه بمحاولة اختطافها والاعتداء جنسيا عليها، وأمرت بإجراء تحليل له لبيان إن كان يتعاطى مواد مخدرة أم لا.
وخلال المحضر الذي تقدمت به الفتاة للشرطة، أكدت أنها قفزت من السيارة بعد شكّها في محاولة اختطافها من قبل السائق، لقيامه بدخول شوارع جانبية تخلو من المارة بعيدة عن الطريق الرئيسي، وطلبها منه أن ينزلها من السيارة، الأمر الذي لم يلق لها السائق بالا، فاضطرت للقفز من السيارة.
وتأتي هذه الواقعة بعد فترة قصيرة من واقعة حبيبة الشماع المعروفة بواقعة "فتاة الشروق"، التي قفزت من سيارة تابعة لإحدى التطبيقات الذكية، بعد محاولة السائق الاعتداء عليها، لتلفظ أنفاسها الأخيرة بعد أيام من الواقعة.