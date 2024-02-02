محمد إمام يرد على جدل "خروجه عن النص" في "جوي أوورد"

خرج الفنان المصري محمد إمام، اليوم الخميس، عن صمته ورد على الجدل الدائر خلال الأيام الماضية، حول خروجه عن النص خلال إلقائه كلمة في حفل "جوي أووردز"، عبّر فيها عن دعمه لفلسطين.

وقال في منشور عبر حسابه في منصة "إكس": تابعت الفترة اللي فاتت جدل بسبب كلمتي في حفل الچوي أووردز.. أكن للمملكة السعودية بقيادتها و شعبها و رموزها كل الحب والإحترام كما أكنه لبلدي أو لأي بلد عربي".

وأضاف: "سعيد بالنهضة الفنية العالمية التي تحدث فيها وعلى التكريم الجميل للزعيم.. وأشكرهم دائماً على حفاوتهم في استقبالنا".

وتابع إمام: "أعلم أن ليا جمهور كبير جداً في السعودية جعلوا أفلامي عندهم من أعلى الإيرادات ومسلسلاتي من أعلى المشاهدات".

وأردف: "أنا فنان مصري عربي قبل كل شيء.. واتربيت على أن الفن وسيلة للتواصل بين الشعوب وفهمهم لبعضهم البعض وتقبل الآخر.. وهذا أسمى معاني الفن وأتمنى أن أخدم هذا المعنى".

وختم إمام قائلاً: "كل الحب والاحترام لجمهوري في كل الوطن العربي".

وكان الفنان محمد إمام قد وجّه تحية للشعب الفلسطيني، خلال تسلم تكريم والده "الزعيم"، قائلاً: "في حاجة أخيرة عايز أقولها يمكن تبقى برا نطاق الحفلة النهاردة. تحياتي للشعب الفلسطيني البطل، إنتو في القلب وعمرنا ما هننساكم".