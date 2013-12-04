شبكة دعارة سعودية تضم مسؤولين وقيادات وطالبات جامعة

ضبطت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر السعودية 11 رجلاً و3 نساء يحيون سهرات ماجنة في استراحة في مكة المكرمة منهم قيادات ومسؤولين وطالبات جامعيات.

وكانت هيئة الأمر بالمعروف تلقت بلاغات عدة وشكاوى حول استراحة جنوب مكة المكرمة تجتمع أمامها سيارات كثيرة، ويدخلها شباب وفتيات وتعلو منها أصوات صاخبة، لحفلات ماجنة كان آخرها حفلة أقيمت الجمعة الماضي وقت الصلاة.

وداهم عدد كبير من رجال هيئة مكة أمس الثلاثاء الاستراحة بالتعاون مع فرق ميدانية من جدة وعدد من رجال الأمن ليتم ضبط 11 رجلاً؛ بينهم صاحب الاستراحة الخمسيني وفيهم بعض القيادات والمسؤولين.

كما تم ضبط ثلاث فتيات في حالة سُكر وهرب عدد من الرجال والفتيات بسيارات خاصة تم التقاط أرقام لوحات بعضها.

وصادرت السُّلطات محتويات الوكر من خمور ومخدرات وحشيش وثياب رقص خليعة وتم إحالة المقبوض عليهم للجهات المختصة ولا زال البحث جارياً عن المتوارين.

يُذكر أن أفراد هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر -الذين يعرفون باسم "المطوعين" أو "المطاوعة"- يعملون على تطبيق القواعد الإسلامية المحافظة إلى حد كبير في السعودية والمتعلقة بقضايا من قبيل اللباس والمبادئ الأخلاقية. وعلى الرغم الانتقادات الكثيرة التي تواجهها الهيئة بسبب بعض الأساليب والتصرفات داخل المجتمع، إلا أنها تلعب دوراً كبيراً في منع عدد كبير من الجرائم، وتضع المملكة في واحد من أكثر بلدان العالم أمناً.