أغنية سعودية جديدة تتغزل ببنات المدارس

إرم - (خاص) من ريمون القس

انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي، مؤخراً، صورة إعلانية لألبوم غنائي لأحد مطربي السعودية الشعبيين بعنوان "بنات المدارس.. ليتني عندكم سواق" ما أثار ردود فعل واسعة على الشبكة الاجتماعية.

وتعتبر الأغنية من التراث الشعبي السعودي ليعيد المغني"طايع الريمان" إطلاقها مع تغيير بعض الكلمات والتوزيع.

وما أثار حفيظة بعض المدوّنين أنّ إعلان الألبوم تم نشره في إحدى الصحف المحلية، مستغربين نشر الصحيفة لأغانٍ وصفوها بالهابطة والخادشة للذوق العام.

واعتبر آخرون أنها تحمل إيحاءات سلبية تتناقض ومعايير مجتمع المملكة العربية السعودية أكثر المجتمعات العربية والإسلامية محافظة.

وعلق أحد المدوّنين بطرافة "وفروا وظيفة للرجّال وهو ما يشتغل سواق للمدارس وينحرف".

وقال آخر: "والله أنت يبيلك من يسوق هالعود ويكسره على رأسك.. إعلان هابط لأغنية هابطه مع صاحبها كذلك".

وباللهجة السعودية المحلية؛ تنشر"إرم نيوز" فيما يلي كلمات الأغنية التي اعتبرها البعض مبتذلة:

"بنات المدارس ليتني عندكم سواق.. امتع عيوني بالنظر دايم فيكم

وامضي حياتي بينكم مايصير فراق.. وفي كل عام بالشهادات اهنيكم

ولا ابغي معاش ومقصدي ماطفت اشواق.. ونار بقلبي ولعتها أياديكم

بنات المدارس هجركم مر ما ينطاق.. ولاشك يالخلان خاب الأمل فيكم

أنا من تبين الشمس الى تختفي الاشفاق.. بحال كسيف جعل ربي يجازيكم

ومن عقبكم والجو متعكر ماراق.. والقلب يكفخ كل ماحل طاريكم

دموعي على خدي وبقصى الحشى خفاق.. وعزي لقلب بالشوارع يباريكم

أنا لاطريتو لي تعذرت بالمشراق.. اسولف مع الشيبان من شان أوافيكم".

الأغنية الأصلية لخالد الملا