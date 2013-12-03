الزوجة السابقة لـ "روبرت مردوخ" تخونه مع "توني بلير"

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"روبرت مردوخ" يؤكد أنه حصل على وثيقة سرية تعبر فيها زوجته السابقة "ويندي دانغ" عن مشاعرها تجاه رئيس الوزراء البريطاني السابق "توني بلير". ويضيف أن هذه العلاقة كانت سبب انفصالهما.