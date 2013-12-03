الزوجة السابقة لـ "روبرت مردوخ" تخونه مع "توني بلير"

منذ انفصال إمبراطور الإعلام" روبرت مردوخ"عن زوجته الحسناء والشائعات حول علاقتها برئيس الوزراء البريطاني السابق"طوني بلير" لم تتوقف.
وحسب صحيفة "دايلي مايل" هناك وثيقة خطية للزوجة تعترف فيها بمشاعرها تجاه رئيس الوزراء تم اكتشافها في إحدى إقامات المليونير.
كما أعلن رجل الأعمال انه طلب الطلاق بعد اكتشافه أن زوجته، البالغة من العمر 44 سنة،كانت تقضي أوقاتا حميمية طويلة مع رئيس الوزراء الأسبق داخل اقامتين في ملكية الزوج.
"توني بلير" المتهم ب "الخيانة " من طرف صديقه السابق رفض التعليق على الموضوع ، تاركا الأمر لمصادر غير رسمية لنفي وجود أية علاقة بينه وبين الزوجة السابقة للإمبراطور "مردوخ".