معلمة تعاقب المشاغبين بـ"البسباس الحار"

تمارس معلمة بمدرسة في حضرموت طريقة غريبة في معاقبة المشاغبين، حيث تقوم بفرك "البسباس الحار"، و"الصٌبر" شديد القرة في أفواه التلاميذ.

وقال مصدر محلي بمدينة المكلا بأن المعلمة "هـ ـ ن" تستخدم هذا الأسلوب مع طلاب الصفوف الأولى بمدرسة ابتدائية منذ فترة طويلة، وتم إيقافها عن العمل من قبل إدارة التربية والتعليم بالمحافظة بعد تردد شكاوي من أولياء أمور الطلاب.

وأوضح المصدر بأن مديراً للتربية عين مؤخراً قام بإرجاع المعلمة للعمل رغم قرار توقيفها.

وأبدى أولياء أمور تخوفهم من تعطل حاسة الذوق لدى الطلاب المعاقبين جراء ما تقوم به المعلمة، مطالبين مكتب التربية بالمحافظة اتخاذ الإجراءات المناسبة معها.