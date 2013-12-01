رايتس: السعودية تمارس عنفا ضد العمال الأجانب

الرياض – (خاص) من شيرين محمد

أصدرت مؤسسة هيومن رايتس ووتش، بياناً رسمياً لها يؤكد على أنّ عمال أثيوبيا الوافدين وقعوا ضحايا لاعتداءات بدنية، كان بعضها مميتاً، في السعودية، عقب حملة أمنية حكومية ضد العمال الأجانب، لافتة إلى احتجاز الكثير من العمال الذين يسعون إلى العودة إلى بلادهم في مراكز احتجاز مؤقتة دون طعام أو مأوى.

وقال جو ستور، نائب المدير لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش، إنّ "السلطات السعودية أمضت شهورًا في تصوير العمال الأجانب على أنهم مجرمون في وسائل الإعلام، وقامت بإثارة المشاعر المُعادية للمهاجرين لتبرير الحملة الأمنية ضد العُمال. يجب على الحكومة السعودية الآن كبح جماح المواطنين السعوديين الذين يهاجمون العمال الأجانب".

وشددت هيومن رايتس ووتش، إنه ينبغي على السلطات السعودية أن تحقق فوراً في الإعتداءات ضد الإثيوبيين وغيرهم من العُمال الوافدين من قِبل قوات الأمن ومواطنين سعوديين، ومُحاسبة المسئولين عن هذه الجرائم العنيفة، كما ينبغي على السلطات السعودية والإثيوبية العمل على وجه السرعة لإعادة العمال الأجانب غير الشرعيين، الذين ينتظرون في مراكز احتجاز مؤقتة، إذا لم يكن لديهم أي مخاوف من عودتهم إلى بلدانهم، وكذلك ضمان حصولهم على الغذاء الكافي والمأوى المُناسب، والرعاية الطبية اللازمة.