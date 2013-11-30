طائرة هليكوبتر تسقط فوق حانة مزدحمة في اسكتلندا

جلاسجو -

سقطت طائرة هليكوبتر للشرطة على سقف حانة مزدحمة في جلاسجو باسكتلندا الجمعة مما أدى إلى محاصرة روادها تحت الأنقاض اثناء هرعهم للفرار من حفل موسيقي أقيم في الحانة.

وقالت الشرطة إنه يوجد عدد من الضحايا.

وقال اليكس سالموند رئيس وزراء اسكتلندا إنه يجب على الناس إعداد انفسهم لاحتمال وجود قتلى في الوقت الذي حاول فيه رجال الطواريء إخراج أشخاص حوصروا تحت الأنقاض .

ووصف شهود مشاهد الرعب بعد سقوط الطائرة الهليكوبتر التي يبلغ طولها 12 مترا والتي كان على متنها ضابطا شرطة وطيار مدني على حانة كلوثا في منطقة مزدحمة بجلاسجو أكبر مدن اسكتلندا مما أدى إلى انهيار جزء من السقف.

وقالت جريس ماكلين التي كانت في الحانة وقت وقوع الحادث لمحطة بي.بي.سي "لقد كانت مزدحمة إلى حد ما وكنا جميعا نقضى وقتا طيبا ثم حدث بعد ذلك صوت أزيز .لم تكن هناك فرقعة أو انفجار ثم ظهر بعد ذلك ما يشبه الدخان وكنا جميعا نمزح بأن الفرقة جعلت السقف يسقط ثم بدأ يسقط بشكل أكبر وبدأ البعض في الصراخ وامتلات الحانة كلها بالغبار ولم يعد بامكانك رؤية أي شيء ولا تستطيع التنفس."

وقالت الشرطة إن من السابق لأوانه التكهن بسبب سقوط الطائرة على الحانة في الساعة 10.25 مساء بالتوقيت المحلي حيث كان أكثر من 100 شخص يستمعون لعزف فرقة موسيقية. ويبدو أن النار لم تشتعل بالطائرة.

وقال سالموند "في ضوء حادث بهذا الحجم علينا جميعا أن نعد أنفسنا لاحتمال وجود قتلى."

وقالت روز فيتزباتريك نائبة قائد جهاز شرطة اسكتلندا إنها لا تستطيع سوى القول بأنه يوجد عدد من الضحايا وأن رجال الطواريء مازالوا يحاولون إخراج الناس من الحانة بعد مرور نحو خمس ساعات على الحادث.

وقال أحد أفراد الطواريء إنه على اتصال باشخاص محاصرين تحت الأنقاض.

ووصف جيم ميرفي عضو البرلمان عن حزب العمال المعارض الوضع هناك فور وقوع الحادث بانه "مشهد مريع" رغم اشادته بالمارة الذين شكلوا سلاسل بشرية لانقاذ رواد الحانة.

وابدى ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطاني تعاطفه مع من تأثروا بالحادث .