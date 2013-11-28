100 طالبة سعودية يتعاركن مع "بويات" تحرشن بهن

اشتبكت حوالي 100 طالبة جامعية سعودية في حرم إحدى جامعات المملكة العربية السعودية بالأيدي مع طالبات مسترجلات احتجاجاً على تحرش "البويات" بهن لإقامة علاقات محرمة.

وتسببت المشاجرة الجماعية في مبنى كليات البنات التابعة لجامعة الجوف في مدينة سكاكا التابعة لمنطقة الجوف شمال المملكة يوم الثلاثاء الماضي في إصابة طالبة بغيبوبة، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأرجعت بعض الطالبات تمادي البويات إلى ضعف الإجراءات الإدارية داخل مبنى الكليات، وعدم الحزم في التعامل معهن.

وكان حوالي 30 طالبة جامعية في جامعة الجوف شمال السعودية وجّهن في مارس/آذار الماضي خطاباً إلى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ طالبن فيه بإيجاد "هيئة نسائية" داخل الحرم الجامعي، للحد من انتشار الملابس الشفافة والعارية وظاهرة "البويات" داخل حرم جامعتهن.

ويدل الموقف الجماعي للطالبات على مدى انزعاجهن من تسلط زميلاتهن من المسترجلات (البويات) وتحرشهن بالطالبات لإقامة علاقات شاذة معهن.

والبويات؛ مصطلح خليجي يعبر عن المسترجلات من النساء اللاتي يرتدين الألبسة الرجالية ويتصرفن بخشونة وكثيراً ما يمارسن شذوذاً جنسياً.

وكانت السلطات السعودية أصدرت في إبريل/نيسان 2012 قراراً يمنع شباب "الإيمو" والفتيات "البويات" من الدخول إلى المدارس والجامعات السعودية حتى "اعتدال أمرهم". وطلبت من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تتبع هذه الحالات في الأماكن العامة في محاولة من السُّلطات الحفاظ على العادات والتقاليد الدينية والاجتماعية السعودية.