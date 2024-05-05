الإعلامية العراقية سحر عباس تعلن مقاضاة نائب بعد ادعائه "اعتقالها"

أحمد عبد

أعلنت الإعلامية العراقية سحر عباس جميل رفع دعوى قضائية بحق النائب في البرلمان العراقي مصطفى سند، على خلفية نشره خبرا يفيد باعتقالها في مطار بغداد، مؤكدة أن تلك الأنباء عارية من الصحة.

وقالت سحر، من داخل محكمة الكرخ، لـ"إرم نيوز"، إنها "تقدمت إلى محكمة الكرخ المركزية في بغداد بدعوى قضائية ضد النائب مصطفى سند، الذي نشر، وبعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، خبراً كاذباً بشأن عملية توقيفي أو اعتقالي في مطار بغداد أول أمس"، بتهم الإثراء والفساد المالي، كما جاء في مضمون بعض تلك المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت الإعلامية العراقية أنّ "هناك عمليات استهداف من قبل بعض الجهات المتنفذة لأصحاب الأصوات والأقلام الحرة، التي تفضح ملفات الفساد وتؤشر على سوء الإدارة في كل المواقع الحكومية أينما وجدته"، مؤكدة مضيها "بالدعوى لحين رد الاعتبار لنا أولاً، وللسلطة الرابعة ثانياً".

وأشارت إلى أنها أقامت "دعوى قضائية قبل يومين تقريباً على ثمانية مدراء صفحات عامة على مواقع التواصل الاجتماعي؛ لتشهيرهم واستهدافهم لشخصي"، بعد نشرهم مقطع فيديو لصالة "روليت" في بيروت، مدعين أنها كانت متواجدة في الصالة للعب الروليت، فيما لم تظهر أي لقطات للإعلامية عباس داخل الصالة.

الجدير بالذكر أن سحر عباس تعد واحدة من أبرز مقدمات البرامج السياسية في العراق، وتشتهر بطروحاتها الجريئة والأسئلة المحرجة للضيوف ضمن برنامجها "القرار لكم"، وهي ابنة المطرب والموسيقار الراحل عباس جميل؛ أحد أعمدة الفن العراقي.