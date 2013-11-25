شبكة دعارة من فتيات سعوديات تتسبب بإطلاق نار على دورية للهيئة

تسببت مداهمة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لشبكة دعارة مكونة من ثلاث فتيات سعوديات جامعيات وشبان سعوديين باشتباك واعتداء بإطلاق النار على رجال الهيئة عصر السبت.

ورصد رجال هيئة الأمر بالمعروف ثلاث فتيات يخرجن من استراحة في حي الصحافة في العاصمة السعودية الرياض برفقة ثلاثة شبان في حالة غير طبيعية، ولاذوا بالفرار لدى رؤيتهم لدورية الهيئة، ليطلق شابَّان آخران النار على رجال الدورية من سيارة "جيب لاندكروزر".

ولم يتسبب إطلاق النار بإصابة أفراد دورية الهيئة وتمكنوا من إلقاء القبض على الفتيات الهاربات اللاتي كانت إحداهن مخمورة وعُثِر معهن على مسكرات وتم زجّهن في سجن النساء.

وعمّمت الفرق السرية للهيئة رقم لوحة السيارة التي أطلق منها الشابان النار كما تم تعميم أسماء الشبان المتوارين في محاولة لإلقاء القبض عليهم.

يُذكر أن رجال الهيئة -الذين يعرفون باسم "المطوعين" أو "المطاوعة"- يقومون بتطبيق القواعد الإسلامية المحافظة إلى حد كبير، والمتعلقة بقضايا من قبيل اللباس والمبادئ الأخلاقية، في المجتمع السعودي أكثر المجتمعات العربية والإسلامية محافظة.