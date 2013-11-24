مربية تقوم بتخدير الأطفال للتخلص من بكائهم

قامت مربية عمرها 50 سنة بتخدير 3 أطفال تتراوح أعمارهم بين شهرين و 3 سنوات، وذلك باستعمال أحد الأدوية المنومة.

تم اكتشاف الأمر من طرف أبوين لرضيع عمره شهرين، حيث لاحظا أن طفلهما يكون دائماً نائماً عندما يأتيان لاسترجاعه من عند المربية، فأخذاه إلى المستعجلات حيث كشفت التحاليل عن وجود مادة مخدرة في الجسم.

بقي الطفل تحت المراقبة الطبية إلى أن استفاق بعد انتهاء مفعول المنوم ثم سلم إلى الأبوين اللذين اتجها فوراً إلى الشرطة.

تمت متابعة المربية بتهمة "إدارة المواد الضارة وإعطاؤها للقاصرين دون سن 15 عاما من قبل شخص له سلطة"، وضعت تحت المراقبة القانونية كما تم منعها من ممارسة مهنتها حسب ما جاء في تصريح لنيابة محكمة "بوزونسون".

اعترفت المتهمة بالأفعال المنسوبة إليها حيث صرحت أنها ، للتخلص من بكاء الأطفال الثلاثة والتمتع ببعض الهدوء، كانت تسقيهم مشروبات بها مادة "تيغالين" .

وهي عبارة عن دواء يوصف في حالة السعال الجاف و الحساسية و أيضا كمنوم، ويمنع إعطاؤه للأطفال اقل من سنتين.