صينيون يأكلون لحم الأجنة لتحسين قدرتهم الجنسية

يشرب مجموعة من السكان الصينيين، في جنوب إقليم كانتون، الحساءَ بطعم لحم الأجنة من الأطفال، اعتقادا منهم بأنها تزيد من كفاءتهم "الجنسية" بشكل خاص، والصحية بشكل عام.
فعلى سبيل المثال؛ كان لزوجين بنتان وحينما علموا بأنهم سيرزقون بثالثة، قررا إجهاضها وكانت فى شهرها الخامس، لكي يبيعوها ويقبضوا ثمنها!
وأكدت التقارير على أن الأطفال تسعر على حسب الحالة، فالأجنة التى تموت موتا طبيعيا قبل الولادة تقدر بألفين يوان "حوالى 330 دولار"، وأما المجهضين فيقدر الجنين بمئات قليلة، ومن لا يرضى بهذه الأموال القليلة فمن الممكن أن يبيع أيضا المشيمة مقابل 200 إضافيتين، ومن الممكن أن تشترى الأجنة المتوفاة في تايوان مقابل 70 دولارا، لمن يفضلون الأجنة المشوية ، وذلك وفقا لماذكرته صحيفة "سول تايمز" الكورية الجنوبية.
وأوضحت الصحيفة أن هذا نتاج الإجراءات الصحية الزائدة عن اللزوم التي تتخذها الصين مثل قانون طفل واحد لكل عائلة صينية، مضيفة أن هذه الجرائم نتاج واقع هو أن أغلبية الشعب الصيني يفضل الأطفال الذكور، وينتهى المطاف بالعائلات الفقيرة ببيع بناتها أجنة.
والجدير بالذكر أن جثث الأجنة أصبحت من الوصفات الجديدة للصحة والجمال فى الصين، حيث يستخدمون المشيمة كعلاج للجمال والأجنة المجهضة للطعام، ففي كانتون يكثر الطلب على الأجنة، ومن الممكن الحصول عليها من المستشفيات.
وعرضت الصحيفة بعض الصور التي توضح امراة تقوم بتقطيع أجزاء الأجنة لتصنع حساء، وكانت تقول "لاتخف، إنه لحم حيوان أعلى مرتبة".