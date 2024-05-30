السفارة السعودية في مصر تكشف تفاصيل اختفاء مواطنها هتان شطا

كشفت السفارة السعودية في مصر، اليوم الخميس، ملابسات اختفاء مواطنها الشاب هتان بن غازي شطا، منذ أكثر من شهر في مدينة القاهرة بظروف غامضة.

وقالت السفارة في بيان، إنها باشرت إجراءاتها واتصالاتها مع الجهات الرسمية والأمنية في مصر، منذ اليوم الأول لاختفاء "شطا" في القاهرة، والتي شرعت فورًا في إجراءات البحث والتحري عنه وظروف اختفائه.

وأضافت السفارة أن الجهات المصرية المختصة استعانت بكاميرات المراقبة المتوافرة لديها، حيث تمكنت الكاميرات من تسجيل خروج الشاب من المنطقة التي يسكن فيها في حي التجمع الخامس في القاهرة قبل اختفائه.

وأوضحت أن البحث المكثف لا يزال جاريًا عن المواطن السعودي من قبل الجهات الأمنية بمتابعة وثيقة من السفارة وبالتنسيق مع أسرة المواطن.