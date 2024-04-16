مصر.. ماذا قال محامي "فتاة الشروق" بعد سجن المتهم؟

أبدى محامي المصرية الراحلة حبيبة الشماع، الاثنين، رضا عائلة موكلته بعد قرار قضائي بسجن السائق المدان بمحاولة خطف الفتاة المعروفة إعلامياً باسم "فتاة الشروق".

وفي أول تعليق على القرار الذي أصدرته محكمة الجنايات في مصر، قال المحامي محمد فودة، لـ"إرم نيوز": "نحن راضون تمام الرضا عن الحكم الصادر من المحكمة اليوم، وكلنا ثقة في القضاء المصري، كما نوجه الشكر للنيابة العامة على المجهودات التي بذلتها".

وأشار فودة إلى أن التعديلات القانونية في مصر تمنح المتهم حق الاستئناف بعد حكم "أول درجة جنايات"، وإن لم يتم قبوله يحق له النقض، وبعدها يصبح الحكم قطعيا لا يقبل الطعن.