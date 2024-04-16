مصر.. ماذا قال محامي "فتاة الشروق" بعد سجن المتهم؟
أبدى محامي المصرية الراحلة حبيبة الشماع، الاثنين، رضا عائلة موكلته بعد قرار قضائي بسجن السائق المدان بمحاولة خطف الفتاة المعروفة إعلامياً باسم "فتاة الشروق".
وفي أول تعليق على القرار الذي أصدرته محكمة الجنايات في مصر، قال المحامي محمد فودة، لـ"إرم نيوز": "نحن راضون تمام الرضا عن الحكم الصادر من المحكمة اليوم، وكلنا ثقة في القضاء المصري، كما نوجه الشكر للنيابة العامة على المجهودات التي بذلتها".
وأشار فودة إلى أن التعديلات القانونية في مصر تمنح المتهم حق الاستئناف بعد حكم "أول درجة جنايات"، وإن لم يتم قبوله يحق له النقض، وبعدها يصبح الحكم قطعيا لا يقبل الطعن.
ووجهت النيابة للمتهم اتهامات منها محاولة خطف والاعتداء على فتاة، إذ قال ممثل النيابة في مرافعته: "أيها الجاني قد أشعلت نار شهوتك وسجنتها معك بضع دقائق بسيارتك، فإن لها ربًا سيحاسبك بنار أشد من التي استوقدتها، وسيمر عليك ذات الخوف في السجن.. شربت المخدرات وهتكت الأعراض، خطفت المجني عليها وروعتها، وليس لك اليوم إلا الجزاء".
وقضت محكمة الجنايات في مصر بالسجن لمدة 15 عامًا وغرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه مصري (أكثر من 1000 دولار أمريكي)، في أولى جلسات محاكمة السائق المتهم بمحاولة خطف "فتاة الشروق".
ووجهت النيابة للمدان تهمتي الخطف والاعتداء على فتاة.
وكانت التحقيقات في القضية كشفت وجود شكاوى تحرش سابقة بحق المتهم، وتبين أن شركة النقل التي يعمل تحت غطائها أغلقت حسابه لكثرة شكاوى العملاء منه.