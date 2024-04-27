متنبئ جوي: التغير المناخي فاقم حدّة "الرياح الهابطة" في سوريا

أوضح المتنبئ الجوي السوري شادي جاويش، أن "الرياح الهابطة في دمشق، أمس الجمعة، ليست ظاهرة نادرة، وإنما تتشكل في فصل الربيع باستمرار".

وأضاف جاويش، لـ"إرم نيوز": "يحدث هذا الأمر عند وجود سحب ركامية ليست ذات امتداد أفقي كما المعتاد، بل على شكل عمود في الهواء، قطره بحدود 500 متر مثلاً، وارتفاعه من 5 إلى 7 كم".

وتابع: "حركة هذه الغيمة تصنع فرقاً في الضغط مع الوسط المحيط، كما أنه حتى تصبح بهذا الشكل ينبغي وجود حركة رياح سريعة وصاعدة ضمنها، بالمقابل ثمة رياح ستهبط من أطراف الغيمة الركامية لتعوض النقص الحاصل، وكلما كانت حركة الرياح الصاعدة أكبر، زادت الحركة الهابطة، وبالتالي تتشكل الرياح الهابطة".

وعند سؤاله: هل التغير المناخي العالمي السبب وراء هذه الظاهرة، أجاب جاويش: "التغير يزيد من حدة الحالات الجوية الشديدة أو المتطرفة مثل (هطول غزير للأمطار، جفاف لمدة طويلة، رياح سريعة، فيضانات)".

وأضاف: "بعد أن كانت الغيمة التراكمية تتشكل بارتفاع 5 كم، باتت الآن 7 كم، وفي السابق كانت تتشكل في فصل الربيع مرة أو مرتين في كل شهر، أما في الزمن الحالي فنلاحظ أنه على مدار أسبوع واحد ممكن أن تتشكل مرتين، أي أن التغير المناخي العالمي زاد من حدة هذه الظاهرة وتكرارها".

وأوضح المتنبئ الجوي أنه "مع فصل الربيع عموماً تزداد حركة الرياح من أجل تلقيح الأزهار، كما تتفعَّل الأنماط الغبارية في المنخفض الخماسيني، حيث حركة الشمس الظاهرية تنتقل من نصف الكرة الجنوبي إلى الشمالي، فتزداد الطاقة ويزداد التسخين".

وختم جاويش حديثه: "الآن نلاحظ ازدياد حدة ذلك، إذ ننتقل من الكتل الهوائية الباردة إلى الكتل الحارة؛ لذلك يحصل نوع من التغير السريع في درجات الحرارة، يوم بارد يليه يوم حار، أما في الشتاء فلا نلحظ مثل هذه الظواهر؛ لأن الهواء بات بارداً ومتجانساً".