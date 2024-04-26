بعد غياب طويل.. بطل "جلادياتور" يعود بقوة مع "كلاب نائمة"

يشهد العام الجاري عودة قوية للممثل النيوزيلندي الشهير راسل كرو، بطل ملحمة "جلادياتور" (المصارع) السينمائية، بعد غياب طويل عن الشاشة.

ويبدو أن راسل كرو أراد أن تكون عودته قوية ومشهودة، فقرر الظهور في 3 أفلام دفعة واحدة، أبرزها بحسب الخبراء والنقاد فيلم "كلاب نائمة" (Sleeping Dogs).

وفيلم "كلاب نائمة" مقتبس عن "كتاب المرآة" للكاتب الروماني يوجين كيروفيتش، وهو من إخراج آدم كوبر وتشارك راسل كرو فيه دور البطولة مع كارين غيلان.