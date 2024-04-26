بعد غياب طويل.. بطل "جلادياتور" يعود بقوة مع "كلاب نائمة"
يشهد العام الجاري عودة قوية للممثل النيوزيلندي الشهير راسل كرو، بطل ملحمة "جلادياتور" (المصارع) السينمائية، بعد غياب طويل عن الشاشة.
ويبدو أن راسل كرو أراد أن تكون عودته قوية ومشهودة، فقرر الظهور في 3 أفلام دفعة واحدة، أبرزها بحسب الخبراء والنقاد فيلم "كلاب نائمة" (Sleeping Dogs).
وفيلم "كلاب نائمة" مقتبس عن "كتاب المرآة" للكاتب الروماني يوجين كيروفيتش، وهو من إخراج آدم كوبر وتشارك راسل كرو فيه دور البطولة مع كارين غيلان.
وكانت بداية عودة كرو للسينما خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث شارك في فيلم "أرض السوء" (Land of Bad) في فبراير/شباط.
وينتظر الجمهور العرض الأول للفيلم الثالث "كرافن الصياد" (Kraven the Hunter) في 30 أغسطس/آب المقبل، وسيشهد عودة كرو إلى عالم الأبطال الخارقين.
وسبق لكرو لعب دور والد سوبر مان في فيلم "رجل من حديد" (Man of Steel) في العام 2013، بالإضافة إلى دور زيوس في فيلم "ثور: الحب والرعد" (Thor: Love and Thunder) في العام 2022.