كادت أن تقتلها.. اكتشاف خصلة شعر طويلة في دماغ طفلة (صور)

وقالت وزارة الصحة القيرغيزية في بيان: "كان الورم يحتوي على خصلة من الشعر نمت على ما يبدو طوال حياة الطفلة قبل دخولها المستشفى، وكان للشعر جذر في الجزء السفلي من البطين وربما كان ناجما عن شذوذ في نمو ما قبل الولادة، وإن استمرار نمو الشعر من شأنه أن يشكل تهديدا لصحة المريضة".