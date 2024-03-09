أثار الجدل.. جزائري يُلبس أمه خاتم الزواج بدلا من العروس (فيديو)

وظهر العريس في مقطع الفيديو، وهو يحمل خاتم الزواج ويُلبسه لوالدته عوضا عن عروسته التي كانت تقف بجانبه، قبل أن يجثو على ركبتيه ليقبّل قدم أمه ويحتضنها وسط تصفيق المدعوين، فيما بدت الأم في غاية السعادة بتصرف ابنها العريس.

وفيما عدّ متابعون هذا التصرف برًّا من الشاب العريس بأمه، رآه آخرون "كسرًا لخاطر" العروس في ليلة زفافها.

وكتبت إحدى الصفحات على منصة "إكس": "عريس يصدم الحضور، أخذ خاتم الزواج وألبسه لوالدته بدلاً من زوجته في ليلة العمر".

وتابعت: "البعض رأى أنه دليل على بر الولدين، والآخرون اعتبروه إهانة للعروس".