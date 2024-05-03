وفاة أقدم معلم في إيران

توفي أقدم معلم في إيران، صباح اليوم الجمعة، يدعى "قاسم رائر حجازي" في مدينة مهاباد التابعة لمحافظة آذربيجان الغربية شمال غرب إيران، عن عمر ناهز 107 أعوام.

وقال مدير التعليم في مهاباد "أسد رسولي"، للوكالة الرسمية، إن "قاسم رائر حجازي أقدم معلم إيراني توفي صباح اليوم بسبب الشيخوخة".

وأضاف أن "حجازي من مواليد عام 1917، وعمل معلماً في وزارة التربية والتعليم 1938، ويعدّ من أوائل المعلمين في مدينة مهاباد".