وفاة أقدم معلم في إيران
توفي أقدم معلم في إيران، صباح اليوم الجمعة، يدعى "قاسم رائر حجازي" في مدينة مهاباد التابعة لمحافظة آذربيجان الغربية شمال غرب إيران، عن عمر ناهز 107 أعوام.
وقال مدير التعليم في مهاباد "أسد رسولي"، للوكالة الرسمية، إن "قاسم رائر حجازي أقدم معلم إيراني توفي صباح اليوم بسبب الشيخوخة".
وأضاف أن "حجازي من مواليد عام 1917، وعمل معلماً في وزارة التربية والتعليم 1938، ويعدّ من أوائل المعلمين في مدينة مهاباد".
ولفت إلى أنه "بعد 34 عاماً من الخدمة بالتعليم في مهاباد، وصل هذا المعلم المجتهد أخيراً إلى التقاعد عام 1977".
وقال مدير تعليم مهاباد: "خلال فترة خدمته، عمل الراحل حجازي في التدريس بجميع مراحل التعليم، وبالإضافة إلى كونه رئيسًا لإدارة التربية والتعليم، كان أيضًا مسؤولاً عن المنظمات الشبابية والهلال الأحمر في مهاباد".
وبيّن رسولي أنّ المعلم الراحل ترك العديد من الكتب، منها مذكراته وقصائد ديوانه، باللغتين الكردية والفارسية، والتي لم تنشر بعد.
وستقام مراسم تشييع ودفن حجازي في ضريح فردوس باغ بمدينة مهاباد بحضور كبير من الأهالي، خاصة طلابه، وستقام جنازته في المسجد المولوي بالمدينة.