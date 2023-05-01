صنعت منذ 700 عام.. كراسي تاريخية في حفل تتويج الملك تشارلز

واصل قصر بكنغهام الكشف عن مزيد من تفاصيل مراسم تتويج ملك بريطانيا تشارلز يوم السبت المقبل بالقول إنها ستشهد استخدام مجموعة من الكراسي التاريخية.

فمن المقرر في لحظة تتويج تشارلز استخدام كرسي سانت إدوارد التاريخي الذي صنع منذ أكثر من 700 عام واستخدم لأول مرة عند تتويج الملك إدوارد الثاني في 1308.