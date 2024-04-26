محامية حليمة بولند تكشف تفاصيل قضية "سجنها" (صور)

وقالت إن المعجب، الذي رفع على بولند القضية، ورفعت بدورها قضية ضده، جمعته مع حليمة معرفة تطورت إلى علاقة ودية، اتفق من خلالها الطرفان على الزواج.

وأضافت أنه بحكم الاتفاق بينهما على الزواج، تبادل كل من الطرفين الأحاديث والصور، مؤكدة أنه "لا توجد أي مقاطع فيديو تم نشرها مثلما زعم الخصم"، وأن أي فيديو أو صور انتشرت تم الوصول إليها بطرق غير قانونية.

وأكدت محامية بولند أن "الخصم استولى على هاتف موكلتها وتحصل على خصوصيات منه، وهذا سبب صدور حكم ضده، بعد استخدام هاتف حليمة بولند وإرسال رسائل لأفراد آخرين منه، تضمنت ابتزازا وتهديدا".