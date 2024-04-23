أب عراقي مفجوع بنجله يقاضي شركة نفط أجنبية

بدأت في العراق، فصول معركة قانونية غير مسبوقة يخوضها أب مفجوع بوفاة ابنه الشاب الذي قضى بمرض سرطان الدم في قريته الواقعة ضمن حدود حقل نفطي تديره شركة نفط أجنبية، ويتسبب بانبعاثات غازية ضارة.

وكان علي حسين جلود شاباً نشيطاً وشغوفاً بكرة القدم، عندما شخَّص الأطباء إصابته بمرض سرطان الدم اللمفاوي الحاد الذي تسبب بوفاته العام الماضي عن 21 عاماً، ليبدأ والده حسين، معركة قانونية في العراق وقد تمتد لخارجه أيضاً.

ويتهم الأب شركة النفط البريطانية "بريتش بيتروليوم" British petroleum بالتسبب في وفاة ابنه بسبب عمليات حرق الغاز في حقل الرميلة النفطي الواقع قرب البصرة، والذي تديره الشركة العملاقة في العراق، ويسجل أحد أعلى المعدلات لحرق الغاز في العالم.

وكان علي أحد أبطال تحقيق أجرَته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عام 2021، حول عمليات حرق الغاز في الرميلة، وقد توصل معدوه إلى أن قرية الشاب التي تقع داخل الحقل، فيها مستويات عالية من الملوثات المسببة للسرطان، والتي من المعروف أنها تأتي من حرق الغاز.