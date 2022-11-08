سفير قطري لكأس العالم: المثلية الجنسية "اضطراب في العقل"

وصف سفير قطري لكأس العالم المثلية الجنسية بأنها "اضطراب في العقل"، وذلك في مقابلة ستبثها مساء اليوم الثلاثاء، القناة الألمانية العامة "تسيد دي اف" ZDF.

وقال خالد سلمان، وهو لاعب كرة قدم قطري دولي سابقًا، وأحد سفراء مونديال 2022 "خلال كأس العالم، ستحصل أمور كثيرة في البلاد. فلنتحدث عن مثليي الجنس".

وأضاف في مقتطف من المقابلة، أن "الأهمّ هو أن الجميع سيقبلون أن يأتوا إلى هنا، لكن عليهم قبول قواعدنا".

وتابع أن مثلية الجنس "حرام لأنها اضطراب في العقل" قبل أن تتم مقاطعته.