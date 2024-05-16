تعاطف واسع مع طبيبة سعودية قادمة من دار أيتام في يوم تخرجها (فيديو)

حظيت طبيبة سعودية شابة، بأكبر تعاطف مقارنة مع زملائها الذين تخرجوا من كلية طب الأسنان في جامعة القصيم، بعد أن كشفت في حفل التخرج عن قصتها المؤثرة بين دار الأيتام ومنزل العائلة التي تبنتها.

وشاهد عدد كبير من السعوديين مواطنتهم الشابة وهي تروي قصتها التي انتهت بنجاح لافت، وسط سيل من عبارات الدعم والتشجيع والثناء لها وللعائلة التي تبنتها منذ صغرها.

وقالت ريم، التي كانت تتحدث لقناة "الإخبارية" المحلية بمناسبة تخرجها من الجامعة، إنها ستختار عائلتها التي تبنتها حتى لو عاد بها الزمن بكثير من الخيارات، في إشارة للدعم الذي تلقته في كنف المنزل الذي تبناها.

وأثنت الشابة على والديها بالتبني، وكشفت عن كونها أم لطفلتين حاليًّا، حيث نجحت في تجاوز الكثير من الصعوبات في حياتها، إلى أن وصلت لمرحلة الاستقرار الأسري والتخرج من الجامعة.