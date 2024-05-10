جاستن وهايلي بيبر ينتظران مولودهما الأول

شاركت عارضة الأزياء هايلي بالدوين (27 عاماً) مجموعة من الصور على حسابها "انستغرام"، معلنةً أنها وزوجها جاستن بيبر (30 عاماً) ينتظران طفلهما الأول معاً.

كما نشرت مقطع فيديو من تجديد نذورها، وهي ترتدي فستاناً أبيض طويلاً، يسلط الضوء على بطنها المنتفخ، وقامت بتضمين بعض الصور وهي تقف مع جاستن في أحد الحقول، بحيث يقف زوجها خلفها محيطاً ذراعيه حول بطنها، ويستعرضان خواتم الزفاف المتطابقة.

عقد الزوجان قرانهما في سبتمبر/أيلول 2018 في محكمة بمدينة "نيويورك" بعد شهرين فقط من خطوبتهما، واحتفلا لاحقاً بشكل أكبر أمام العائلة والأصدقاء، وتبادلا الوعود مع فرقة تيفاني للزفاف مع غروب الشمس في بلوفتون، ساوث كارولينا.

في أكتوبر، ظهرت هايلي على غلاف مجلة GQ Hype وتحدثت عن شائعات حول حملها، وعلقت عما إذا كانت قد أثرت عليها أم لا بالقول: "في الآونة الأخيرة، الجميع يقولون: يا إلهي، إنها حامل، وهذا سمعته عدة مرات من قبل. هناك شيء محبط بشأن الحمل، ستكون كذبة إذا قلت: أوه، أنا لا أهتم".

وأضافت: "على الرغم من مخاوفي، إلا أن الأمومة شيء أتطلع إليه، إنه أيضاً شيء خاص وحميم. وسيأتي عندما يأتي".

بدوره، قال جاستن منذ فترة طويلة إنه يريد تكوين أسرة مع هايلي، لكنه أشار خلال ظهوره في ديسمبر/كانون الأول 2020 ضمن برنامج Ellen DeGeneres Show إلى أنه يحترم الجدول الزمني لزوجته.

وأضاف مغني "بيبي" في ذلك الوقت: "سوف أنجب عدداً كبيراً من الأطفال. أحب أن يكون لدي قبيلة صغيرة، لكن إنه جسدها ولها كل الحرية فيما تريد أن تفعله به. أعتقد أنها تريد أن يكون لها عدد قليل من الأطفال".