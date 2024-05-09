فنانون وشعراء ينعون والدة يسرا اللوزي‎

وكتب الشاعر أحمد عداد عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك" معزيا يسرا اللوزي، قائلا: "طنط سوسن مارديني سابتنا.. كانت ست جميلة ورقيقة.. دخلت بيتهم كذا مرة.. آخر مرة شكرتني على ديوان استراتيجية القهوة وعلى القصيدة اللي عن زوجها الصديق والأستاذ الفنان محمود اللوزي الله يرحمه".

وأضاف: "هي دلوقتي راحتله بعد فراق 3 سنين، خالص عزائي لابنتها صديقتي العزيزة الفنانة يسرا اللوزي.. وللمخرج أحمد اللوزي وعائلة المخرج الصديق خيري بشارة".

وتأتي وفاة والدة يسرا اللوزي بعد عامين ونصف تقريبا من وفاة والدها المخرج والفنان محمود اللوزي، حيث حرص عدد كبير من الفنانين على حضور جنازته.

ومحمود اللوزي مخرج مسرحي وأستاذ إخراج في الجامعة الأمريكية في القاهرة، ولد في 9 سبتمبر عام 1958، وعمل اللوزي في مجال التمثيل فترة ثم سافر إلى أمريكا وعاد، ومن أعماله، فيلم "ميكروفون"، وفيلم "الكنز: الحقيقة والخيال"، ومسلسل الخروج، وفيلم "إذاعة حب"، ومسلسل خاص جدا.