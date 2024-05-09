فنانون وشعراء ينعون والدة يسرا اللوزي
رحلت سوسن مارديني والدة الفنانة المصرية يسرا اللوزي وزوجة المخرج الراحل محمود اللوزي، اليوم الخميس، داخل مستشفى "الأنجلو" بحي الزمالك في العاصمة المصرية القاهرة.
ومن المقرر تشييع جثمان والدة يسرا اللوزي غدًا الجمعة من مستشفى الأنجلو بالزمالك، حيث تقام صلاة الجنازة بمسجد عمر مكرم عقب صلاة الجمعة، وتستقبل العائلة العزاء بمنزل الفقيدة في الزمالك من الجمعة إلى الأحد المقبلين.
ونعى عدد من الفنانين والشعراء الراحلة بعبارات حزينة، من بينهم المخرج خيري بشارة، إذ كتب عبر صفحته على فيسبوك: "أبكي منذ سماعي ذلك الخبر شديد الحزن والصادم للغاية.. وأرفض تصديقه.. ارقدي في سلام أيتها السيدة الفاضلة النبيلة.. الملاك الأرضي الجميل سوسن مارديني".
وكتب الشاعر أحمد عداد عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك" معزيا يسرا اللوزي، قائلا: "طنط سوسن مارديني سابتنا.. كانت ست جميلة ورقيقة.. دخلت بيتهم كذا مرة.. آخر مرة شكرتني على ديوان استراتيجية القهوة وعلى القصيدة اللي عن زوجها الصديق والأستاذ الفنان محمود اللوزي الله يرحمه".
وأضاف: "هي دلوقتي راحتله بعد فراق 3 سنين، خالص عزائي لابنتها صديقتي العزيزة الفنانة يسرا اللوزي.. وللمخرج أحمد اللوزي وعائلة المخرج الصديق خيري بشارة".
وتأتي وفاة والدة يسرا اللوزي بعد عامين ونصف تقريبا من وفاة والدها المخرج والفنان محمود اللوزي، حيث حرص عدد كبير من الفنانين على حضور جنازته.
ومحمود اللوزي مخرج مسرحي وأستاذ إخراج في الجامعة الأمريكية في القاهرة، ولد في 9 سبتمبر عام 1958، وعمل اللوزي في مجال التمثيل فترة ثم سافر إلى أمريكا وعاد، ومن أعماله، فيلم "ميكروفون"، وفيلم "الكنز: الحقيقة والخيال"، ومسلسل الخروج، وفيلم "إذاعة حب"، ومسلسل خاص جدا.