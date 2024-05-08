بعد علاقتها مع الأول.. تفاصيل قضية معلمة حملت من تلميذها الثاني

تواجه معلمة رياضيات بريطانية اتهامات بممارسة علاقة "غير شرعية" مع أحد تلاميذها، في الوقت الذي كانت فيه تنتظر صدور حكم بحقها في قضية جنسية أخرى.

وبحسب صحيفة "إندبندنت" استمعت محكمة في مانشستر إلى شهادات تفيد بأن المعلمة "ربيكا جوينز" أقدمت على إقامة علاقة غير شرعية مع أحد تلاميذها الذي يبلغ من العمر 15 عامًا، وحملت بطفل منه، عندما أطلقت المحكمة سراحها بكفالة في قضية إقامة علاقة جنسية مع تلميذ آخر.

وقالت المحكمة، إنها وجَّهت للمعلمة ربيكا 6 تهم تتعلق بالانخراط في أنشطة جنسية غير قانونية مع قاصر.

ووفقًا للادعاء، فإن ربيكا استدرجت التلميذ الأول، بعد أن قدَّمت له حزامًا من تصميم دار أزياء "غوتشي" الفاخرة بقيمة 430 دولارًا، ثم أخذته إلى شقتها، حيث أقاما علاقة غير شرعية مرتين.

وبعد أن وصلت قضية ربيكا الأولى للمحكمة، أفرج عنها مؤقتًا بكفالة، وفي هذا الوقت استدرجت تلميذًا آخر قاصرًا ومارست معه الجنس بضع مرات، حتى حملت منه.

وفي جلسة المحكمة التي انعقدت يوم الاثنين الماضي، قال المدعي العام جو ألمان إن "الصبي الأول حضر إلى المحكمة وأجاب عن أسئلة محامي جوينز في جلسة استجواب مسجلة".