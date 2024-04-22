يوتيوبر شهير يجمع تبرعات بزعم بناء مسجد في كوريا الجنوبية (فيديو)

وتسبب غياب اسم اليوتيوبر الكوري كيم، عن الموقع الحكومي الرسمي للتبرعات، بغضب المجتمع الكوري المسلم.

وتحدث اليوتيوبر كيم في منشور عبر "إنستغرام"، الأحد، أنه "قد أعاد كل المال الذي تلقاه لهم"، ولم يتضح إذا كان يقصد المتبرعين أم أصحاب مشروع المسجد.

وأضاف: "لم أقم أبداً بالاعتداء على أحد، أو مضايقة أحد أو خداع أي أحد. وإذا كان الأمر حقيقة لا بد أن أعاقب قانونيا، وما هو مؤكد أنني لم أتلق أي عقوبة من الجهات الرسمية".

مسجد إنتشون

وأعلن كيم عبر عبر "إنستغرام"، أنه سيبني مسجدًا على أرض اشتراها في إنتشون، وأظهر في المنشور عقد شراء العقارات وأنه اشترى 284.4 متر مربع من الأراضي مقابل 136 ألف دولار تقريبا.

لكن تقريرا نشرته "SBS" الإخبارية، تحدث أن الأرض التي وقع عليها اليوتيوبر كيم هي منطقة خضراء طبيعية وبنسبة بناء تبلغ 20% فقط ومساحة أرضية بنسبة 80%، لذلك حتى لو تم منح الإذن، فمن المتوقع أن يكون لمبنى صغير جدًا حجمه من 65 إلى 100 متر مربع.