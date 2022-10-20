لحظات مؤثرة احتفاءً بطيار سعودي تقاعد بعد 22 ألف ساعة طيران(فيديو)

في مشهد مؤثر، وتصفيق حار، ودع طيران "ناس"، الطيار السعودي الكابتن جمال السليماني بمناسبة تقاعده بعد أن قضى 30 عامًا في هذا المجال، منها 12 عامًا في طيران ناس، ورحلات جوية تتجاوز 22 ألف ساعة طيران.

وفاجأ طيران "ناس" الكابتن السليماني خلال الرحلة الأخيرة من جدة إلى العاصمة الرياض، حيث تم خلال الرحلة توديع الكابتن بكلمات احتفائية بمسيرته وسط تصفيق وبهجة المسافرين ودعواتهم ولحظات وداع مؤثرة، بحسب ما ذكره موقع "العربية".

ونشر طيران "ناس" في تغريدة على موقع "تويتر"، مقطع فيديو لمسيرة الكابتن جمال، مصحوبة برسالة شكر للسنوات التي قضاها في هذا المجال وهو ما وجد تفاعلًا واسعًا من السعوديين.