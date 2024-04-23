4 أحداث فلكية مهمة تنتظر العالم خلال 2024

ظواهر كسوف وخسوف عديدة تنتظر الكرة الأرضية بما تبقى من العام 2024، ويستعد هواة الفلك لرصد ومتابعة تلك الظواهر، وسترى مصر والمنطقة العربية واحدًا منها.

وعن الخسوف الثاني للقمر المرتقب، في عام 2024، سيحدث يوم الأربعاء الموافق 18 سبتمبر، وهو من النوع الجزئي، وسيكون من الممكن رؤيته في سماء مصر، والسعودية، والوطن العربي.

وخلال هذا الخسوف سيكون 8% من قرص القمر فقط داخلاً ظل الأرض عند الذروة العظمى للخسوف، وسيتم رصد ظلمة واضحة في قرص القمر.

ويستمر خسوف القمر الجزئي لمدة ساعة و3 دقائق، وسيكون مرئيًا كذلك في معظم أنحاء أمريكا الشمالية، والمكسيك، وأمريكا الوسطى، وأمريكا الجنوبية، والمحيط الأطلسي، ومعظم أوروبا وأفريقيا.