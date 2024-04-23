4 أحداث فلكية مهمة تنتظر العالم خلال 2024
ظواهر كسوف وخسوف عديدة تنتظر الكرة الأرضية بما تبقى من العام 2024، ويستعد هواة الفلك لرصد ومتابعة تلك الظواهر، وسترى مصر والمنطقة العربية واحدًا منها.
وعن الخسوف الثاني للقمر المرتقب، في عام 2024، سيحدث يوم الأربعاء الموافق 18 سبتمبر، وهو من النوع الجزئي، وسيكون من الممكن رؤيته في سماء مصر، والسعودية، والوطن العربي.
وخلال هذا الخسوف سيكون 8% من قرص القمر فقط داخلاً ظل الأرض عند الذروة العظمى للخسوف، وسيتم رصد ظلمة واضحة في قرص القمر.
ويستمر خسوف القمر الجزئي لمدة ساعة و3 دقائق، وسيكون مرئيًا كذلك في معظم أنحاء أمريكا الشمالية، والمكسيك، وأمريكا الوسطى، وأمريكا الجنوبية، والمحيط الأطلسي، ومعظم أوروبا وأفريقيا.
ويوم الأربعاء 2 أكتوبر المقبل سيشهد العالم كسوف الشمس الثاني والأخير خلال العام الحالي، وهو من النوع الحلقي غير المشاهد في مصر والسعودية، حيث يستعد القاطنون في النصف الغربي من الكرة الأرضية لرصد هذا الكسوف، وسيعبر مسار الكسوف الحلقي في الغالب المحيط الهادئ، مما يحد من الرؤية على اليابسة إلى مواقع قليلة.
يذكر أن العالم كان على موعد مع كسوف شمسي كامل في الليلة الأخيرة من شهر رمضان المبارك، وتحديدًا يوم 8 أبريل العام 2024، حيث كان مرئيًا بشكل تام فوق سماء الولايات المتحدة الأمريكية، وأظلمت سماؤها لساعات.