أكاديميات سعوديات يكشفنَ تجاوزات مسؤولي التوظيف في "لينكد إن"

اشتكت أكاديمية سعودية، من تجاوزات عدد من مسؤولي التوظيف في موقع "لينكد إن" خلال بحثها عن فرصة عمل تلائم تخصصها وخبراتها المهنية، قبل أن تجد ضحايا كثر من مواطناتها يواجهنَ التجاوزات ذاتها.

وأنشأت أكاديميات سعوديات حسابات لهن في موقع "لينكد إن" للاستفادة من تواجد مسؤولي التوظيف في الشركات العالمية، لكن الأمور لم تسر بالشكل الذي كنَّ يطمحنَ إليه في الحصول على وظائف تلائم شهاداتهنَّ وخبراتهنَّ.

وقالت الناشطة ليلى العصيمي، في منشور لها عبر "لينكد إن"، "اليوم أنا أتحدث بلسان جميع النساء على هذي المنصة، عن فئة غير محترمة، ما تشكل نسبة 10٪؜ من مجموع الزملاء، ولكنهم جدًّا مزعجون بين فترة وأخرى، وبكل صراحة طفح الكيل".

وأضافت العصيمي التي تعمل في إحدى شركات التأمين، "كلنا هنا موجودون لنستعرض خبراتنا وشهاداتنا، لعلها تقودنا لفرصة أفضل، ومن ضمننا الفئة المذكورة سابقًا، هذي الفئة وللأسف أغلبهم أعلى منا وظيفيًّا، يرسلون على الخاص لطلب السيرة الذاتية، أو يوهمك بفرصة وظيفية ممتازة وبشكل غير مباشر بعدها يحاول يسولف".