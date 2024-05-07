أكاديميات سعوديات يكشفنَ تجاوزات مسؤولي التوظيف في "لينكد إن"
اشتكت أكاديمية سعودية، من تجاوزات عدد من مسؤولي التوظيف في موقع "لينكد إن" خلال بحثها عن فرصة عمل تلائم تخصصها وخبراتها المهنية، قبل أن تجد ضحايا كثر من مواطناتها يواجهنَ التجاوزات ذاتها.
وأنشأت أكاديميات سعوديات حسابات لهن في موقع "لينكد إن" للاستفادة من تواجد مسؤولي التوظيف في الشركات العالمية، لكن الأمور لم تسر بالشكل الذي كنَّ يطمحنَ إليه في الحصول على وظائف تلائم شهاداتهنَّ وخبراتهنَّ.
وقالت الناشطة ليلى العصيمي، في منشور لها عبر "لينكد إن"، "اليوم أنا أتحدث بلسان جميع النساء على هذي المنصة، عن فئة غير محترمة، ما تشكل نسبة 10٪ من مجموع الزملاء، ولكنهم جدًّا مزعجون بين فترة وأخرى، وبكل صراحة طفح الكيل".
وأضافت العصيمي التي تعمل في إحدى شركات التأمين، "كلنا هنا موجودون لنستعرض خبراتنا وشهاداتنا، لعلها تقودنا لفرصة أفضل، ومن ضمننا الفئة المذكورة سابقًا، هذي الفئة وللأسف أغلبهم أعلى منا وظيفيًّا، يرسلون على الخاص لطلب السيرة الذاتية، أو يوهمك بفرصة وظيفية ممتازة وبشكل غير مباشر بعدها يحاول يسولف".
وتابعت خريجة جامعة الأميرة نورة "لا معلش يعني محد يبي يسمع سوالفك ولا عندنا وقت نضيعه بكلام فارغ، والمعاملة الغير مهنية هذي تضغطنا كلنا نفسياً ومجبورين نتجاهل ومانسوي حظر لأن هذا الشخص بحكم منصبه احنا مضطرين نحترمه أو يكون في نفس مجال العمل وممكن مستقبلاً نضطر نشتغل معه".
شكاوى مماثلة
وسرعان ما وجدت العصيمي شكاوى مماثلة من مواطناتها، كشفن فيها عن تجارب شبيهة بما تواجهه من بعض مسؤولي التوظيف، فيما وجدت القضية نقاشًا أوسع في موقع "إكس" الذي وصلت إلى مستخدميه معاناة العصيمي وزميلاتها.
وتساءل نايف مدخلي، وهو مدون سعودي مشهور، عن حقيقة شكوى مواطنته العصيمي، لتنهال عليه تأكيدات كثيرة وتجارب شخصية مماثلة لأكاديميات سعوديات في "لينكد إن".
وردَّت هند الشريم قائلة "نعم، يا نايف، استغلالاً لمسماه الوظيفي يدخلك من هذا المدخل ومنحى الحديث كله سوالف شخصية! يدري لو انه شخص عادي البنات موب معطينه وجه! مثل هبة اوبر بالتشبيك زمان: الان هبة اللينكد ان. صحيح ما نعمم لكنهم كثر مع الأسف".
وقالت عبير الهاشمي في السياق ذاته "من أمِن العقاب أساء الأدب. وهناك تهاون من بعض الجهات والبنت مخيرة بين الشكوى والسكوت. بيئة العمل المحترمة تفرض حتى على غير المحترم احترام (سمعة) المنظومة واسمها".
وأيدت منيرة العصيمي شكوى مواطنتها ليلى، وقالت في تعليقها "لينكد إن، صارت كل شيء غير عرض الفرص الوظيفية".
واختارت نجود تقديم نصائح لمواطناتها لتجاوز التعديات اللاتي يواجهنها، وقالت "زيدوا الوعي.. سوولهم بلوك.. لا تردوا الا على صيغ محترمة وجادة.. ردوا بالايميل ولا تعطوا الرقم لاحد الا بعد ما تتأكد من جدية العرض، لا ترسلن معلومات الهوية او معلومات شخصية مطلوبة مثلاً إلا بعد ما تتأكد من العرض، يعني مدري بس لا تبالغوا او احذفوا التطبيق".
وأسهمت سنوات من التعليم الجامعي المجاني في المملكة، بجانب برنامج ابتعاث خارجي طموح على حساب الحكومة في الجامعات العالمية، بارتفاع عدد الأكاديميات السعوديات في مختلف التخصصات، فيما نجحت خطط خفض نسبة البطالة بينهن أخيرًا، في استقطاب الكثير منهن إلى سوق العمل في أكبر اقتصاد خليجي.