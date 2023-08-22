منح "بطريق ملكي" رتبة عسكرية جديدة

منح الحرس الملكي النرويجي رتبة جديدة لبطريق ملكي مشهور يدعى نيلز أولاف، والذي يعيش في حديقة حيوان إدنبرة في إسكتلندا.

وأتيحت الفرصة للبطريق الملكي السير أمام حرس الشرف، وذلك خلال ترقيته إلى رتبة لواء، لحسن سلوكه ولكونه مثالًا رائعًا لبقية طيور البطريق في حديقة حيوان إدنبرة.

وحضر حفل التكريم الذي يعد علامة فارقة في مسيرة البطريق كجالب الحظ للحارس، 160 عسكريًّا يرتدون زي المناسبات الرسمية، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.