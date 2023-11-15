الصخور تعيق الوصول إلى 40 عاملًا هنديًّا محاصرين في نفق

الصخور تعيق الوصول إلى 40 عاملًا هنديًّا محاصرين في نفق
قال مسؤولون إن فرق الإنقاذ لم تتمكّن اليوم الأربعاء من الوصول إلى 40 عاملًا محاصرين في نفق منهار على طريق سريع في الهند، إذ تعوق الصخور الضخمة جهود فتح ممر لإخراجهم.
وأوضح مسؤول مشارك في عمليات الإنقاذ لرويترز، أن ثلاثة أيام مرت منذ انهيار النفق، لكن العمال ما زالوا بخير وبصحة جيدة.
ويحصل الرجال المحاصرون على الطعام والماء والأكسجين عبر أنبوب منذ صباح الأحد، بعد انهيار النفق في الساعة الـ5:30 صباحًا بالتوقيت المحلي الـ(0000 بتوقيت غرينتش).
وقال جي.إس نافين مفوّض جهود الإغاثة في ولاية أوتار براديش لرويترز، "يتمّ جلب آلة ثقيلة من نيودلهي لإدخال أنبوب لإخراجهم، إذ تسدّ الصخور الأنبوب الحالي".
وكان نحو 50 إلى 60 رجلًا يعملون في النوبة الليلية في النفق الذي يبلغ طوله 4.5 كيلومتر، ويجري حفره في ولاية أوتار كاند المجاورة على طريق سريع.
وذكرت وسائل إعلام محلية أمس الثلاثاء أن الأشخاص الذين كانوا بالقرب من مخرج النفق تمكّنوا من الخروج، بينما حُوصر الأربعون الذين كانوا في الداخل.
والمنطقة الجبلية معرّضة لانهيارات أرضية وزلازل وفيضانات، ويأتي الحادث في أعقاب حوادث هبوط أرضي ألقى علماء الجيولوجيا وسكان ومسؤولون باللوم فيها على البناء السريع في الجبال.
وواجه المشروع انتقادات من خبراء البيئة، وتوقّفت بعض الأعمال بعد أن تضرّرت مئات المنازل بسبب الهبوط على طول الطرق.