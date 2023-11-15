الصخور تعيق الوصول إلى 40 عاملًا هنديًّا محاصرين في نفق

قال مسؤولون إن فرق الإنقاذ لم تتمكّن اليوم الأربعاء من الوصول إلى 40 عاملًا محاصرين في نفق منهار على طريق سريع في الهند، إذ تعوق الصخور الضخمة جهود فتح ممر لإخراجهم.

وأوضح مسؤول مشارك في عمليات الإنقاذ لرويترز، أن ثلاثة أيام مرت منذ انهيار النفق، لكن العمال ما زالوا بخير وبصحة جيدة.

ويحصل الرجال المحاصرون على الطعام والماء والأكسجين عبر أنبوب منذ صباح الأحد، بعد انهيار النفق في الساعة الـ5:30 صباحًا بالتوقيت المحلي الـ(0000 بتوقيت غرينتش).

وقال جي.إس نافين مفوّض جهود الإغاثة في ولاية أوتار براديش لرويترز، "يتمّ جلب آلة ثقيلة من نيودلهي لإدخال أنبوب لإخراجهم، إذ تسدّ الصخور الأنبوب الحالي".