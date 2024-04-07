راصد الزلازل هوغربيتس يعود بتحذير جديد
أطلق باحث الزلازل فرانك هوغربيتس تحذيراً جديداً، من خطورة زلزال مرتقب خلال أيام.
وشارك هوغربيتس عبر حسابه في منصة "إكس" تدوينة لمعهد يديره ويقول إنه متخصص في أبحاث "هندسة الأجرام السماوية المتعلقة بالنشاط الزلزالي".
وتحت عنوان "تحذير: احتمال حدوث زلزال كبير"، يقول المعهد إن هناك تقارباً خلال الفترة القادمة لأربعة اقترانات كوكبية في الفترة من 9 إلى 11 أبريل، وهو ما سيؤدي إلى حدوث نشاط زلزالي كبير في الفترة من 11 إلى 13 أبريل تقريبا.
وكتب هوغربيتس تعليقاً على تدوينة المعهد قال فيها: "تأهبوا من 11 إلى 13 أبريل".
يذكر أن راصد الزلازل هوغربيتس نال شهرة واسعة حين تنبأ بحدوث زلزال كبير، العام الماضي، وهو ما حدث فعلاً في فبراير/ شباط 2023، إذ ضرب زلزال مدمر جنوبي تركيا والشمال السوري.
إلا أن عدداً من الباحثين رأوا أن الأمر لا يتعدى كونه مصادفة، وأن لا علاقة بين حركة الكواكب، والزلازل، كما أن أحداً لا يمكنه التنبؤ بحدوث الزلازل إلا قبل وقت قصير جداً لا يتعدى الدقائق.
وسادت حالة من الجدل حول هوغربيتس، خاصة بعدما تنبأ بزلازل أخرى إلا أنها لم تحدث.