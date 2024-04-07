راصد الزلازل هوغربيتس يعود بتحذير جديد

يذكر أن راصد الزلازل هوغربيتس نال شهرة واسعة حين تنبأ بحدوث زلزال كبير، العام الماضي، وهو ما حدث فعلاً في فبراير/ شباط 2023، إذ ضرب زلزال مدمر جنوبي تركيا والشمال السوري.

إلا أن عدداً من الباحثين رأوا أن الأمر لا يتعدى كونه مصادفة، وأن لا علاقة بين حركة الكواكب، والزلازل، كما أن أحداً لا يمكنه التنبؤ بحدوث الزلازل إلا قبل وقت قصير جداً لا يتعدى الدقائق.

وسادت حالة من الجدل حول هوغربيتس، خاصة بعدما تنبأ بزلازل أخرى إلا أنها لم تحدث.