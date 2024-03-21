حاول إخراجها من مركز لرعاية الأطفال.. مصرع رجل بلدغة أفعى قاتلة (صور)

في حادثة مروعة، تُوفي رجل أسترالي بلدغة شديد السُّمية أثناء محاولته إخراج ثعبان من مركز لرعاية الأطفال في محاولة "للحفاظ على سلامة النزلاء"، حسبما ذكرته وسائل إعلام محلية.

وفي التفاصيل، استدعى المسعفون في ولاية كوينزلاند الشمالية الشرقية، بعد ظهر الثلاثاء الماضي، لإنقاذ رجل في حالة حرجة، بعد تعرضه للدغة ثعبان بُني، وهو أحد أكثر الأنواع فتكًا في العالم.

وأكد متحدث باسم خدمة الإسعاف في كوينزلاند لوكالة "فرانس برس" أنه تم نقل "جيرومي بروكس" الذي يبلغ من العمر 47 عامًا، إلى مستشفى تاونسفيل، وتُوفي لاحقًا.

وذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية أن الرجل، الذي لم يكن لديه تصريح للتعامل مع الثعابين أو إزالتها، كان يحاول إخراج الثعبان من مركز لرعاية الأطفال حيث تعمل زوجته وابنتاه في تعليم الطفولة المبكرة.

وقالت شاهدة عيان: "لقد كان يبذل قصارى جهده للحفاظ على سلامة الأطفال”.