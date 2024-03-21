حاول إخراجها من مركز لرعاية الأطفال.. مصرع رجل بلدغة أفعى قاتلة (صور)
في حادثة مروعة، تُوفي رجل أسترالي بلدغة شديد السُّمية أثناء محاولته إخراج ثعبان من مركز لرعاية الأطفال في محاولة "للحفاظ على سلامة النزلاء"، حسبما ذكرته وسائل إعلام محلية.
وفي التفاصيل، استدعى المسعفون في ولاية كوينزلاند الشمالية الشرقية، بعد ظهر الثلاثاء الماضي، لإنقاذ رجل في حالة حرجة، بعد تعرضه للدغة ثعبان بُني، وهو أحد أكثر الأنواع فتكًا في العالم.
وأكد متحدث باسم خدمة الإسعاف في كوينزلاند لوكالة "فرانس برس" أنه تم نقل "جيرومي بروكس" الذي يبلغ من العمر 47 عامًا، إلى مستشفى تاونسفيل، وتُوفي لاحقًا.
وذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية أن الرجل، الذي لم يكن لديه تصريح للتعامل مع الثعابين أو إزالتها، كان يحاول إخراج الثعبان من مركز لرعاية الأطفال حيث تعمل زوجته وابنتاه في تعليم الطفولة المبكرة.
وقالت شاهدة عيان: "لقد كان يبذل قصارى جهده للحفاظ على سلامة الأطفال”.
يذكر أن الوفيات الناجمة عن لدغات الثعابين نادرة في أستراليا، حيث يتم تسجيل عدد قليل فقط من الهجمات المميتة كل عام، بينما يدخل 200 شخص إلى المستشفى كل عام بسبب لدغات الثعابين البنية، وفقًا للمعهد الأسترالي للصحة والرعاية الاجتماعية.
وتكون الثعابين أكثر نشاطًا من سبتمبر إلى يناير، حيث ترتفع درجة حرارة الزواحف ذات الدم البارد في الصيف الأسترالي.
وتوجد الثعابين البنية الشرقية في جميع أنحاء شرق أستراليا، وفي مجموعات معزولة في الأجزاء الوسطى والغربية من البلاد، وكذلك في جنوب وشرق غينيا الجديدة.
وتعد من الأفاعي السريعة الحركة، والعدوانية، والمعروفة بمزاجها السيئ، بحسب موقع "أستراليا جيوغرافيك" الذي صنفها على أنها أخطر الثعابين في البلاد.