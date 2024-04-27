بيان من الأمن العراقي بعد مقتل البلوغر العراقية "أم فهد"

فتحت أجهزة الأمن العراقية تحقيقا بعد مقتل البلوغر العراقية الشهيرة الملقبة بـ"أم فهد" إثر تعرضها لعملية اغتيال شرق العاصمة بغداد.

وذكر بيان مقتضب لوزارة الداخلية العراقية اليوم السبت إنه تم تشكيل فرق عمل مختص لمعرفة ملابسات مقتل امرأة معروفة على شبكات التواصل على يد مجهولين، بحسب وكالة الأنباء العراقية "واع".

وفي وقت سابق، أفاد مصدر أمني بأن البلوغر العراقية الشهيرة الملقبة بـ"أم فهد" تعرضت لعملية اغتيال شرق العاصمة بغداد، فيما أصيبت مساعدتها بجروح بليغة.