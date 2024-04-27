بيان من الأمن العراقي بعد مقتل البلوغر العراقية "أم فهد"
فتحت أجهزة الأمن العراقية تحقيقا بعد مقتل البلوغر العراقية الشهيرة الملقبة بـ"أم فهد" إثر تعرضها لعملية اغتيال شرق العاصمة بغداد.
وذكر بيان مقتضب لوزارة الداخلية العراقية اليوم السبت إنه تم تشكيل فرق عمل مختص لمعرفة ملابسات مقتل امرأة معروفة على شبكات التواصل على يد مجهولين، بحسب وكالة الأنباء العراقية "واع".
وفي وقت سابق، أفاد مصدر أمني بأن البلوغر العراقية الشهيرة الملقبة بـ"أم فهد" تعرضت لعملية اغتيال شرق العاصمة بغداد، فيما أصيبت مساعدتها بجروح بليغة.
وقال المصدر، لـ"إرم نيوز"، إن "شخصاً مجهول الهوية يستقل دراجة نارية أقدم على قتل المواطنة غفران مهدي سوادي الملقبة بـ أم فهد، في منطقة شرق زيونة".
وبيّن المصدر أن "المجرم نفذ عملية الاغتيال بواسطة مسدس ناري عيار 9 ملم، مطلقاً النار على الضحية داخل عجلتها نوع كاديلاك".