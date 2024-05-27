مفاجآت مدوية في قضية "سفاح التجمع" (صور)

كشفت التحقيقات في قضية "سفاح التجمع" الذي قتل عددًا من النساء المصريات في بضع محافظات بالقاهرة، عن مفاجآت مدوية منها أنه كان بطل إعلان تم تنفيذه في مرحلة سابقة لصالح شركة "أوبر" لخدمات النقل الذكي.

والمفاجأة الأخرى هي أن المتهم ناشط على مواقع التواصل الاجتماعي ويقدم محتوى تعليميًّا عبر " تيك توك" باسم " فونيكس" ولديه ملايين المشاهدات.

وحصد حسابه أكثر من 7 ملايين إعجاب "لايك" فضلًا عن مئات المتابعين من الشباب دون العشرين عامًا من الجنسين. ويركز الحساب على كيفية التحدث بالإنجليزية بطلاقة، مستغلًا خلفية المتهم كشاب ثري خريج الجامعة الأمريكية، كما سبق له أن عمل مدرسًا.

وكان المتهم أدلى باعترافات "مروعة" أمام جهات التحقيق منها أنه كان يسعى لإقامة علاقة محرمة مع الضحية ثم يجبرها على تناول مخدر "الآيس" أثناء الممارسة تمهيدًا لقتلها.