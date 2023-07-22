حمام بارد للبوم ومثلجات للقرود في حديقة حيوان

مع تجاوز درجة الحرارة 43 مئوية في مدينة فينيكس الأمريكية لليوم الثاني والعشرين، استمتعت بومة النسر الأوراسية بالاستحمام لفترة طويلة، أمس الجمعة.

في ذات الوقت، الذي يشهد ارتفاعًا مهولًا في درجات الحرارة، تناولت القرود والخيول مثلجات بعضها مُحلّى بمشروب بارد.

وابتكرت حديقة حيوان فينيكس طرقًا، لا تعد ولا تحصى، لتبريد الحيوانات خلال موجة الحر التي تجاوزت درجاتها أرقامًا قياسية، بما في ذلك خراطيم، ورشاشات مياه، ووسادات تبريد، وبرك مياه، ومراوح، ومبان مكيفة.

ووقفت "آرتشي"، البومة التي تنتمي فصائلها إلى أوروبا وآسيا، بهدوء تحت رشاش المياه، بينما استمتع "جيك"، حصان الجر البلجيكي بتناول طعامه المثلج.

وقالت جيل بوردي، وهي من كبار الحراس في الحديقة: "الخيول هشة للغاية في الواقع عندما يتعلق الأمر بالحرارة، لذلك عليك التأكد من أن لديك مراوح عند 32 درجة، وهذا متوافر طوال الوقت الآن، ورذاذ عند 37 درجة، وهذا يساعد على تخفيف الكثير من الحرارة في الجو".

وفي قرية القرود، قامت قرود السنجاب الصغيرة بسحب الأطعمة المجمدة من الدلاء، وفي بعض الأحيان تحصل على الماء المخلوط بشراب بارد ومنعش.