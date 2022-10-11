السعودية.. اكتشاف بقايا أحفورية نادرة تصل أعمار بعضها إلى 80 مليون عام

أعلنت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، اكتشاف بقايا حيوانات بحرية منقرضة تراوحت أعمارها ما بين 16 و80 مليون عام، بإحدى مناطق مدينة تبوك على طول ساحل البحر الأحمر.

وتركزت أعمال فريق استكشاف الأحافير ودراسة الحياة القديمة بالهيئة، مع بداية شهر شباط/ فبراير الماضي، في متكون أزلم بمنطقة تبوك على طول ساحل البحر الأحمر، بين محافظتي ضباء وأملج.

وقالت الهيئة في بيان نقلته صحيفة "سبق المحلية"، إن "هذه الاكتشافات دلت على وجود مواقع أحفورية سيتم تطويرها مستقبلًا كمواقع جذب سياحي في نطاق مشاريع تطوير البحر الأحمر".

وأضاف البيان: "كما تحتوي منطقتا مشروع البحر الأحمر على أحافير لأنواع مختلفة من الفقاريات واللافقارية، وبقايا نباتات عاشت في بيئات بحرية ضحلة وشاطئية يعود عمرها لعصري الحياة الجيولوجية المتوسطة والحديثة (الطباشيري- ميوسين)".

وأشار إلى أن "بعض هذه الأحافير ينتمي لزواحف بحرية تم العثور عليها مدفونة في رواسب العصر الطباشيري المتأخر، وتم تعريفها (موساصورات، وبليزيوصورات)".