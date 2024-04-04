مرة أخرى.. القبض على زوجة الفنان المصري هشام عبد الله بتركيا

وظهرت غادة نجيب في فيديو عبر حسابها الشخصي في منصة "إكس"، قالت خلاله إنها تفاجأت بمجموعة من رجال المخابرات التركية عند باب شقتها يطالبونها بارتداء ملابسها والذهاب معهم، لافتة إلى أنهم يرتدون ملابس مدنية، وليس لديهم إذن من النيابة.

وأشارت زوجة الفنان إلى أنها تعتقد أن السبب في محاولة القبض عليها هي تدوينات كتبتها عبر منصة إكس، مؤكدة أنها أخبرتهم بأنها لن تذهب معهم إلا بإذن قانوني، مشيرة إلى أنهم يعدّون الإذن القانوني للقبض عليها.