مرة أخرى.. القبض على زوجة الفنان المصري هشام عبد الله بتركيا
كشفت غادة نجيب زوجة الفنان المصري هشام عبد الله أن المخابرات التركية جاءت لتقبض عليها بسبب مجموعة من التدوينات التي كتبتها في مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب تصريحها.
وظهرت غادة نجيب في فيديو عبر حسابها الشخصي في منصة "إكس"، قالت خلاله إنها تفاجأت بمجموعة من رجال المخابرات التركية عند باب شقتها يطالبونها بارتداء ملابسها والذهاب معهم، لافتة إلى أنهم يرتدون ملابس مدنية، وليس لديهم إذن من النيابة.
وأشارت زوجة الفنان إلى أنها تعتقد أن السبب في محاولة القبض عليها هي تدوينات كتبتها عبر منصة إكس، مؤكدة أنها أخبرتهم بأنها لن تذهب معهم إلا بإذن قانوني، مشيرة إلى أنهم يعدّون الإذن القانوني للقبض عليها.
وكانت السلطات التركية قد ألقت القبض على غادة نجيب (سورية الأصل) في أكتوبر الماضي، وقالت مصادر لمواقع إخبارية عربية آنذاك، إنها متورطة بقضية سياسية، كما يوجد شكوك حول صلتها بمنظمات أجنبية خارج تركيا، إضافة إلى علاقتها بصحافية فرنسية ألقي القبض عليها بتهمة نشر معلومات كاذبة عن مصر والسلطات المصرية.
يذكر أن السلطات المصرية أسقطت الجنسية المصرية عن غادة نجيب وزوجها الفنان هشام عبدالله عام 2020.