مي كساب تكشف سبب اتخاذها قرار الخضوع لعملية تكميم المعدة (فيديو)

كشفت الفنانة المصرية مي كساب معاناتها مع الوزن الزائد وكواليس إنقاصه نتيجة خضوعها لعملية "تكميم المعدة"، مشيرة إلى أنها كانت تتبع حمية قاسية، لكنها وصلت لوقت لم تعد فيه الحمية تؤثر بها.

وقالت في لقاء مع برنامج " كلام نواعم" المذاع على قناة MBC إنها كانت متصالحة مع وزنها الزائد ولا ترى مشكلة في ارتداء الملابس الواسعة الفضفاضة وتستمتع بالتهام أطباق "النوتيلا" وتتجاهل أي تعليقات سلبية حول شكلها.

واعترفت أنها على الجانب الآخر كانت تشعر بوجود مشكلة حقيقية وتعيش حالة من الانفصام أو "الشيزوفرنيا" تجاه شكلها، وهو ما كان يظهر في بعض المواقف مثل التقاط الصور التذكارية على هامش تصوير أعمالها الفنية، حيث كانت تحاول أن تتجنب الظهور فيها، وهي تخفي جسدها عبر الأخريات ولا يظهر منها سوى وجهها.

وأوضحت مي أنها اتخذت القرار الصعب بإنقاص وزنها فورًا حين أخبرتها ابنتها داليدا التي تبلغ من العمر 6 سنوات، أنها ترغب في رؤيتها نحيفة وترتدي الكعب العالي وتضع أحمر الشفاه، فعرفت أن ابنتها لا تتقبلها في شكلها الحالي، فقررت أن تكف عن خداع نفسها وتعترف أنها مصابة بالإرهاق من أقل مجهود، حيث كان المخرجون بدأوا في إسناد دور الأم لها، كما حدث في مسلسل " جعفر العمدة " حيث ظهرت أمام للفنان أحمد داش.

وأشارت مي إلى أن العقبة الوحيدة تمثلت في موقف زوجها مطرب المهرجانات محمد صلاح "أوكا" من قرار خضوعها لعملية تكميم المعدة، إذ أكد لها أنه لا يحب النحافة الشديدة في النساء، لكنها في النهاية خضعت للعملية.

وكانت مي كساب ظهرت بوزن زائد للغاية في مسلسل "جعفر العمدة " الذي عرض في رمضان قبل الماضي، بينما ظهرت نحيفة بشكل لافت ومفاجئ في مسلسل "العتاولة " رمضان الماضي مع أحمد السقا وباسم سمرة وطارق لطفي.